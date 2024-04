In città torna la "Voglia di Jazz"

Sarà un omaggio a Giacomo Puccini, nel centenario della morte, quello che "Voglia di Jazz", il progetto promosso da Fondazione e Associazione Ruminelli, renderà sabato 20 aprile presso l'auditorium delle Floreanini. Saranno sei grandi artisti a dar voce all'improvvisazione, seguendo il tema "puccini 1924 - 2014": saliranno sul palco Michele Gori al flauto, Roberto Mattei al contrabbasso, Roberto Olzer al pianoforte, Paolo Pasqualin alle percussioni, Fabrizio Spadea alla chitarra, accompagnati dalla voce di Elisa Marangon.



“La tematica sarà interamente pucciniana – conferma Roberto Olzer – per dare vita però ad una serata alternativa per festeggiare il Maestro, di cui quest’anno si celebra il centenario dalla morte. La sua musica è di una modernità tale, che ben si presta ad essere utilizzata e rimodellata anche in un contesto di contemporaneità musicale".



La nostra eseguirà, in modalità personale e creativa, alcune tra le arie più belle di Puccini (E lucean le stelle, Mi chiamano Mimì, Torna ai felici dì, Sono andati? Fingevo di dormire, Tu che di gel sei cinta, Com’è lunga l’attesa), il coro a bocca chiusa da Madama Butterfly, il quartetto ‘Crisantemi’.



Oltre a questi brani, saranno eseguiti due compositori coevi, una sorta di allargamento all’Europa degli anni pucciniani, con Gabriel Faurè e Alexander Skriabin.

Il concerto, come tutti gli appuntamenti di Fondazione e Associazione Ruminelli, è ad ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.