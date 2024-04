Al Circolo della Poesia: presentazione di "Due Valli... Un'eco"

Il Circolo della Poesia "Domus", in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso, presenta, alle 20:30 di sabato 13 aprile, presso lo Spazio Contemporaneo in via Teatro, la pubblicazione "Due Valli... un'eco", edita da Bertoni. Quest'opera è il frutto della collaborazione tra due talentuose poetesse: Augusta Tomassini, proveniente dalle Marche, e Maria Grazia Bergamasco, figlia delle valli ossolane.

La serata sarà inaugurata da Rocco Cento e Salvo Iacopino, con una prefazione scritta da Claudio Barna. Le letture dei brani saranno affidate a Raffaella Gambuzzi e Patrizia Viscardi, mentre le dolci note del sassofonista Luca Magnani accompagneranno l'atmosfera poetica.