"Prima Vera Fest" a Pieve Vergonte

A Pieve Vergonte tutto è pronto per il "Prima Vera Fest 2024" organizzato dai 22 Originals Baldanza, gruppo di appassionati di moto, in collaborazione con il Comune e il supporto di Metti in moto un sorriso, la Pro Loco di Pieve Vergonte e la Protezione Civile. La festa sarà dedicata non solo ai motociclisti e agli appassionati di motori: tanti infatti gli eventi in programma, tra esibizioni, musica, aree bimbi, street food, mercatino degli hobbysti e molto altro ancora.

L'appuntamento è a Pieve Vergonte lungo la via Cicoletti sabato 4 e domenica 5 maggio. La festa aprirà sabato 4 maggio alle ore 15 con il raduno di auto sportive a cura di Domo Street Crew & Scoppiati Racing Team e il raduno degli Ape nel cuore. Dalle 17 alle 20 si svolgerà uno show di trial a cura del moto club Domo70. Presso la sede "Alce Viola", sempre alle 17, si svolgerà l'esibizione di "Countryfitness" mentre alle 18 ci sarà lo Zumba Party con "Pamela danze". Dalle 19 poi musica con i Road Lights e dalle 21 si svolgerà l'Undertaker Party a cura degli Hurricanes mc Verbania Vco.

Nel tendone coperto dj set e cocktail a cura di Emergenza Cocktail. Si prosegue poi domenica 5 maggio: la festa aprirà alle 9 del mattino con nuovamente il raduno di auto sportive a cura di Domo Street Crew & Scoppiati Racing Team e il raduno degli Ape nel cuore. Animazione, musica e karaoke con Christian faranno divertire sia grandi che piccoli. Alle ore 11 poi ci sarà un momento dedicato alla musica celtica con "Blast in the wood". Dalle 11.30 è in programma la dimostrazione del Judo Club Valle Ossola. Al pomeriggio, presso la sede "Alce Viola" dalle 15.30 si svolgerà lo spettacolo "Arte...ma non troppo" con il gruppo teatrale "duoNNe". Seguirà la dimostrazione di crossfit.