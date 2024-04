Il manto nevoso si è assestato, è di nuovo possibile fare gite sopra i 1200 metri di quota a Malesco

Le condizioni del manto nevoso sono migliorate e quindi è nuovamente possibile intraprendere escursioni anche sopra i 1200 metri di quota su tutto il territorio comunale di Malesco. Era stato il sindaco Enrico Barbazza, con un’ordinanza dello scorso 5 aprile, a vietare questa pratica per l’alto rischio valanghe. Ordinanza che è poi stata revocata, “considerato che a tutt’oggi non sussiste più tale pericolo – si legge nel nuovo provvedimento – stante l’assestamento ed il quasi totale scioglimento del manto nevoso anche in alta quota”.