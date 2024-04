L'ascensore non funziona da diversi giorni: "Condomini confinati, ci sono malati oncologici" FOTO E VIDEO

“Da sabato 13 aprile alcuni condomini sono confinati nei loro appartamenti: l’ascensore è fermo da ormai quattro giorni e, nonostante le ripetute segnalazioni, nessuno è ancora intervenuto”. È quanto segnalato da un lettore di OssolaNews, che denuncia l’inefficienza della manutenzione degli impianti del condominio di ATC Piemonte Nord situato in via Aldo Moro 9 a Domodossola.

“Abbiamo chiamato più volte l’assistenza ma nulla, non si è ancora visto nessuno”, racconta il lettore. “Parliamo di persone malate oncologiche e in ossigenoterapia, che hanno bisogno di andare all’ospedale per visite e chemioterapia. Ma anche di persone in carrozzina e, quindi, impossibilitate a usare le scale”.