Seconda Categoria, quasi fatta per il Fondotoce

Fondotoce vicinissimo alla Prima Categoria. I ragazzi di Sena superano anche l’insidia Cireggio, e adesso manca davvero pochissimo per festeggiare il ritorno nella categoria superiore. Reti neroverdi di Tonsi su rigore e Preiata, gol biancorosso del bomber Giusto. La Voluntas Suna non riesce ad accaparrarsi i tre punti contro il volitivo San Maurizio, in lotta per la salvezza. Verbanesi due volte in rete con Smyej e Spinelli, ma la doppietta di Travaini regala un punto prezioso ai biancoverdi.

Ottima prova della Crevolese di Bertaccini, che sul proprio terreno ferma il Romagnano, seconda forza del campionato. Pareggio raggiunto a cinque minuti dalla fine, grazie al sigillo di Konatè. Non si ferma più il Fomarco, che espugna il campo di Castelletto con autorità, facilitato anche dall’espulsione di Comazzi al quarto d’ora. Reti decisive di Lavelli (doppietta) e Zampini. Raggiungere i playoff sarà però difficile, potrebbero non bastare tre vittorie nelle rimanenti tre partite.

Altra sconfitta per la Pro Vigezzo, che cede di schianto sul terreno del Borgoticino. Rossoblù che recriminano per rigore sprecato da Bergamaschi sullo 0-0, ma cinque reti al passivo sono tante per i ragazzi di Pennestri, che accantonano definitivamente il sogno playoff.

Casale Corte Cerro di rincorsa sul campo dell’Armeno, che non ci sta a chiudere il campionato in ultima posizione. Padroni di casa due volte avanti, ma prima Geraci e poi Sarpato rimediano e regalano un buon punto ai cusiani.

Tutti i risultati della Seconda Categoria Girone A:

Castellettese - Fomarco Don Bosco Pievese 0 - 3; Cireggio - Fondotoce 1 - 2; Maggiora - Riviera D'Orta 1 - 3; Crevolese - Romagnano 1 - 1; Voluntas Suna - San Maurizio 2 - 2; Borgoticino - Pro Vigezzo 5 - 0; Armeno - Casale Corte Cerro 2 - 2

Classifica: Fondotoce 50 - Romagnano, Riviera d’Orta 43 - Voluntas Suna 35 - Borgoticino 34 - Crevolese, Fomarco 31 – Pro Vigezzo 30 - Casale Corte Cerro 28 – Castellettese, Cireggio 26 - Maggiora 23 – San Maurizio 22 - Armeno 20