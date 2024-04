Una domenica di festa per celebrare l'arrivo della Primavera: torna domenica 21 aprile in piazza Mercato la "Festa di primavera" organizzata dal gruppo Oscella Felix. "E' una delle due feste che la nostra associazione culturale organizza ogni anno - dice Mimmo Lipari, presidente di Oscella Felix - ci saranno tanti giochi per i bambini e naturalmente la polenta in piazza".

Già in mattinata il cuore di Domodossola sarà animato dai mercatini di "Lo zero che conta": bancarelle a km zero e impatto zero, dove sarà possibile trovare prodotti enogastronomici ed artigianali. Dalle 12 poi si potrà mangiare sui tavolini all'aperto con polenta, spezzatino, salamino, gorgonzola e dolci. Alle 14 saranno preparati gli stinchett vigezzini- Alle 15.30 poi tanti giochi popolari, nei quali potranno cimentarsi non solo i bambini ma anche gli adulti. Per tutta la giornata poi il Gruppo Folkloristico Mottarone intratterà i partecipanti con musica, canti e balli.