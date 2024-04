Domo, torna il Luna Park a Nosere

Torna il Luna Park a Domodossola in zona Nosere: dal 26 aprile e sino al primo weekend di giugno nell'area alle spalle del centro commerciale, su una superficie più vasta rispetto agli scorsi anni, ragazzi e famiglie potranno divertirsi su giostre e attrazioni. Saranno una trentina quest'anno, con alcune novità che riguardano soprattutto i bambini.

"Come ci era stato richiesto dalle famiglie, quest'anno abbiamo voluto prestare una particolare attenzione ai bambini e ci saranno molte più attrazioni per loro - dice Steven Parisi Navoul, responsabile del Luna Park - avremo anche i mini autoscontri e la giostra dei cavalli. Tra le altre novità il Tagadà e il Disco Music, un disco che ruota e si solleva in verticale, sicuramente la giostra più adrenalinica". Per la serata inaugurale del 26 aprile tutte le giostre, tra le 20.30 e le 21, saranno gratuite. Il Luna Park di Domodossola sarà aperto tutti i giorni dalle 15 alle 17 e dalle 20.30 alla mezzanotte. Nel weekend apertura prolungata sino all'una.