A Oira la festa di San Marco con la benedizione del pane e del vino

Torna a Oira in occasione del 25 aprile la festa di primavera organizzata in occasione di San Marco. Come da tradizione la festa vuole essere di buon auspicio per i raccolti della stagione. Già la sera di mercoledì 24 aprile alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale si terrà il concerto di San Marco con il Modern Sax Quartet.

Giovedì 25 poi la giornata di festa, con Oirarte, la mostra fotografica e artistica nel borgo e il percorso enogastronomico. Per quest'ultimo, la distribuzione dei buoni pasto avrà inizio alle ore 11. A fare da corollario anche un percorso etnico culturale, l'escursione in bicicletta con Fiab Vco, visite guidate, area bambini e tante tradizioni, musica e cultura. Momento clou della festa sarà la benedizione del pane e del vino.