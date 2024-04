A Pieve Vergonte una nuova targa in memoria di Norma Cossetto

Per sabato 20 aprile l’amministrazione comunale di Pieve Vergonte organizza una serie di appuntamenti. Si inizia alle 10.00 al parco Don Giacomo, dove sarà posta una targa in memoria di Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile. A seguire, l’inaugurazione di due nuove strade del comune: alle 10.30 il taglio del nastro in via Dante Alighieri, mentre alle 11.30 in via Casella.