Aprile Varzese, oggi il taglio del nastro dell'edizione 2024 FOTO

Proseguono i festeggiamenti per l’Aprile Varzese, la festa patronale in onore di San Giorgio che dopo quattro anni di stop è tornata alla sua forma originale. Venerdì 19 aprile il taglio del nastro, che ha dato ufficialmente il via alla festa.

Il programma prosegue sabato 20 aprile alle 14.30 con "Dvarun Trail", una corsa non competitiva di 12 chilometri organizzata dall'ASD Cairasca. Alle 19.30 la cena a cura dell'associazione "Donk", mentre alle 22.00 il tributo ai Pinguini Tattici Nucleari con i Pingu Starr. A seguire Dj Miao.

Domenica 21 aprile è il giorno del Raduno bandistico, l’evento musicale organizzato dal Corpo Musicale Varzese che ospita, quest’anno, il Corpo Musicale di Fomarco, la Banda di Druogno e la Banda svizzera Victoria di Turtmann, alla quale quella di Varzo è gemellata.

La giornata prosegue alle 11.30 con la messa nella chiesa parrocchiale, durante la quale verranno celebrati gli anniversari di matrimonio. Alle 12.30 il pranzo con pasta al pomodoro e polenta, seguito, nel pomeriggio, dalle esibizioni dele bande sotto la palatenda. Alle 19.30 la cena a base di paniscia, pasta alla boscaiola e filetto ai tre pepi. Dalle 22.00 una serata karaoke con Stefano Casadei.