La comunità di Simplon Dorf ospite a Trontano per una raclette in compagnia

Un incontro transfrontaliero all'insegna dell'amicizia e della raclette, il tipico piatto svizzero, è in programma domani, 20 aprile, a Trontano.

La giornata è organizzata dalla Pro Loco di Trontano in collaborazione con le associazioni del paese e con gli amici di Simplon Dorf. L'inizio è all'area feste alle 12.00: il menù prevede la raclette, un piatto di salumi, dolce e bevanda al costo di 18 euro per adulti, 10 euro per bambini dai 7 ai 12 anni, gratis per i bambini fino ai 6 anni. Il piatto tipico svizzero è preparato dalla delegazione del Simplon Dorf, che provvede a portare formaggio e attrezzatura idonea.

All'origine dell'incontro enogastronomico e culturale un'amicizia tra i due comuni che ha avuto inizio grazie a una lavoratrice frontaliera di Trontano, Evelina Viscardi, che ha iniziato a proporre ai suoi compaesani una castagnata al Simplon Dorf. Gli svizzeri ricambiarono portando il loro piatto tipico e da allora la castagnata in autunno al Simplon Dorf preparata dai trontanesi e la raclette in primavera a Trontano preparata dagli svizzeri sono ormai diventati appuntamenti tradizionali.