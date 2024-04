È stato pubblicato un concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1.887 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale o rafferma annuale in servizio o in congedo.

Per partecipare al concorso è necessario presentare la propria domanda entro e non oltre le 23.59 del 13 maggio 2024. Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina dedicata del sito della Polizia di Stato.