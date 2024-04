Tones Teatro Natura: è Nina Zilli l’ospite d’onore della CM Orchestra

Conto alla rovescia per l’edizione 2024 di Tones Teatro Natura, con una lunga serie di eventi, concerti e spettacoli che vanno in scena nella cornice unica e spettacolare dell’ex cava di Oira. Tra gli appuntamenti più attesi quello di sabato 6 luglio, quando in scena ci sarà la CM Orchestra, formazione musicale che spazia dalla musica classica, alle colonne sonore fino al rock e al soul. Dopo aver ospitato, lo scorso anno, Mario Biondi, per il 2024 ha in serbo una nuova ospite d’onore: Nina Zilli.

Nina Zilli è un tornado, un vulcano, un’innamorata della musica che ti inchioda con le sue passioni e fantasie prima ancora che tu abbia il tempo di ascoltare una sola delle sue canzoni. Una voce cristallina e potente impregnata di sonorità Motown, R&B, Soul, di pop rock dei primi 60 con i suoi grandi amori italiani di Mina e Celentano e la Giamaica che le fa battere forte il cuore.

Il celebre singolo “50mila” è stato scelto da Ferzan Ozpetek per il film “Mine Vaganti”. Partecipa alla 60° edizione del Festival di Sanremo con il brano “L’Uomo che Amava le Donne”, ricevendo il Premio della Critica ‘Mia Martini’ e ‘Premio della Sala Stampa Radio e Tv’ nella categoria Nuova Generazione. Da allora una carriera in grande ascesa la vede nei panni anche di conduttrice di Talent.

La formazione di CM Orchestra, costituita da 50 orchestrali, coro di 12 elementi e vocalist, è costituita dalle prime parti delle migliori orchestre italiane e si esibisce solo in occasioni speciali, con impianti tecnologici e interattivi dei migliori brand internazionali del settore audio, video e luci che rendono ogni apparizione qualcosa di unico e straordinario. CM Orchestra è residente a Tones Teatro Natura per il repertorio contemporaneo, presentando uno show ogni anno più affascinante.

I biglietti per la serata del 6 luglio sono in vendita sul sito di Tones Teatro Natura.