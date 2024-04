Presentata la nuova stagione di "Diffusioni teatrali": tanti spettacoli tra Vogogna e Varzo

È stata presentata venerdì al castello di Vogogna la nuova rassegna di prosa “Diffusioni teatrali”, un progetto dell'associazione di promozione sociale Compagniadellozio. Il presidente Matteo Minetti, con l'attore Matteo Morigi, ha presentato l'ambizioso programma, che prevede 14 appuntamenti teatrali da maggio a luglio, che si terranno a Varzo e Vogogna.

“Un progetto strettamente legato al territorio – hanno detto gli organizzatori - che abbiamo fortemente voluto e speriamo che sia apprezzato dal pubblico. Ringraziamo i nostri sponsor fondazioni, comuni e la ditta Beltrami”.

Sette spettacoli sono previsti al teatro l'Alveare a Varzo e sette a Vogogna, tutti al castello tranne il primo che si terrà a Palazzo Pretorio. “Il bando al quale hanno partecipato e ottenuto il finanziamento – ha detto il presidente della Fondazione comunitaria del Vco Maurizio De Paoli - da annuale è passato a biennale: il contributo è leggermente inferiore ma hanno la sicurezza di averlo anche per l'anno prossimo”.

“Ci piace mettere a vostra disposizione il teatro Alveare ristrutturato, che ha una capienza di 350 posti - ha detto il sindaco di Varzo Bruno Stefanetti - siete una realtà importante per l'Ossola”. “Abbiamo accolto il progetto con grandissimo entusiasmo, anche perché quest'anno è il trentennale dell'associazione culturale Ossola Inferiore di cui sono presidente e che gestisce il castello – ha detto Paolo Volorio - abbiamo già un nutrito programma di conferenze, e queste proposte di spettacolo lo rendono ancora più ricco”.

Gli spettacoli sono tutti prodotti dalla Compagniadellozio. La stagione si apre con “L'inquietante caso del dottor Džeko e del signor Brai”, una commedia comica demenziale che si terrà a Palazzo Pretorio a Vogogna il 4 maggio alle 21.00 e poi il 13 luglio all'Alveare di Varzo. Il 5 maggio all'Alveare a Varzo sarà portato in scena “Donne e bambini storie della seconda guerra mondiale”, uno spettacolo che ha per protagonista la partigiana ossolana che sarà poi rappresentato a Vogogna il 12 luglio. Gli altri spettacoli che saranno in scena saranno “Puccini Live” il 10 maggio a Varzo e il 7 giugno a Vogogna, “DecamerOne” il 24 maggio a Vogogna e 29 giugno a Varzo, “Uno nessuno centomila” il 25 maggio a Varzo e il 22 giugno a Vogogna, “I promessi sposi” il 15 giugno a Varzo e il 20 luglio a Vogogna, “Le Allegre Comari di Windsor” solo a Varzo il 28 giugno e “Artemisia” solo Vogogna il 19 luglio.

“Diffusioni teatrali” ha avuto la collaborazione della Proloco della Valle Divedro e il sostegno economico della Fondazione Comunitaria del Vco, il comune di Varzo, l'Associazione Culturale Ossola Inferiore e dalla ditta Beltrami Felice. Il biglietto per ogni spettacolo avrà un costo di 15 euro, ridotto a 12.60 se acquistato on line su www.ticketsms. Riduzioni sono previste per i ragazzi sotto i 18 anni. Sono inoltre disponibili abbonamenti a costi ridotti per quattro e sette serate.