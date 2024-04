Rinnovato il consiglio direttivo della Pro Loco di Re: Stefano Valente è il presidente

Tempo di rinnovo delle cariche sociali per la Pro Loco di Re, i cui soci si sono riuniti nei giorni scorsi in assemblea. È stato eletto presidente Stefano Valente. Tanti gli obiettivi: dalla collaborazione con gli altri enti locali e di valle alla valorizzazione del territorio.

“Ringraziamo la presidente uscente Maria Pia Barlacchi e tutti gli ex componenti per l'impegno e la passione profusi in questi anni”, fanno sapere i componenti del nuovo direttivo. Questo l’organico completo della nuova pro loco di Re: Stefano Valenti, presidente; Loredana Locatelli, vice presidente; Melissa Mari, tesoriere e segretaria. Consiglieri: Chiara Balassi, Rossana Ramoni, Nicole Besana, Fulvia Fermi, Alice Venz, Silvia Ramoni, Tatiana Pietroniro, Lorenzo Guerra, Giulia Fermi, Laura Ricchini, Belgin Zekthi.