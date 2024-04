A Domobianca 25 aprile e 1° maggio grigliata in quota

Proprio come una volta: il Lusentino torna ad essere la montagna dei domesi e per il 25 aprile e il 1° maggio Domobianca ha organizzato due giornate di festa. Giovedì 25 aprile per tutta la giornata al Lusebar tanta musica con il dj set, grigliata e polentata a pranzo e giochi per i bambini con lo spettacolo del mago Mark, gonfiabili e truccabimbi. Sarà possibile anche giocare a beach volley. Si replica mercoledì 1° maggio con gli appuntamenti per i bambini, polentata e grigliata a pranzo e alle 16 musica live con "Ehilà collective".