"Trallallero": in biblioteca letture e musica per i più piccoli

Sabato 27 aprile alle 10.30, la biblioteca Contini di Domodossola ospita un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli. Si tratta di “Trallallero”, un’attività per bambini con letture, canti e danza per crescere a ritmo di musica.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione musicale AMAmusica di Arizzano e i volontari del progetto “Nati per la musica”, che hanno seguito un percorso di formazione specifico per l’utilizzo della musica come strumento per aiutare il bambino nello sviluppo delle capacità linguistiche e relazionali nei primi anni di vita.

L’evento, realizzato grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserito nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia. L’età consigliata è dai 3 ai 6 anni.

Per questioni organizzative, per partecipare è richiesta la prenotazione telefonando al numero 0324/242232 oppure scrivendo una mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.