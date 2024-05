Settimana ecologica a Montecrestese con i bimbi della scuola primaria

Una settimana ecologica per porre l'attenzione sull'ambiente e la natura ma anche per prendersi cura del proprio territorio. A Montecrestese dal 13 al 19 maggio le insegnanti, gli alunni della scuola primaria Palletta con i volontari della Pro Loco e il patrocinio del Comune saranno impegnati in attività didattica in aula e all'aperto con giornate dedicate alla pulizia del territorio.

In particolare domenica 19 maggio è in programma la pulizia dei sentieri: ci si troverà tutti insieme alle 7.30 presso il Parco dell'Amicizia Adolfo Botta in località Viganale. Tutti possono dare una mano, portando anche le attrezzature necessarie come decespugliatore, soffiatore e falce.