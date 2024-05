Promozione, il Baveno ad Arona per vincere il campionato

Sarà domenica il giorno del verdetto più atteso nel campionato di Promozione? Si gioca la penultima giornata, e la capolista Baveno va ad Arona per chiudere il discorso con 90 minuti di anticipo. Per la truppa di Sottinisarà sicuramente una gara difficile, gli uomini di Ragazzoni sono in un buon momento di forma e in piena lotta playoff. In caso di vittoria la formazione bavenese otterrà matematicamente il primo posto finale, ma i biancoazzurri potrebbero addirittura brindare anche in caso di sconfitta, a patto che i rivali del Briga non vincano a Domodossola. All’andata vittoria per 2-1del Baveno.

Dicevamo del Briga, squadra in netto calo in questo girone di ritorno, che va a giocare sul campo di una Juve Domo ormai tranquilla. I ragazzi di Nino potrebbero dare una grossa mano al Baveno fermando gli azzurri, che dal canto loro avranno sicuramente più motivazioni.Per i granata c’è da vendicare il sonoro 0-5 patito a Briga nel girone di andata.

Impegno difficile per il Feriolo, che cerca punti salvezza in casa contro la lanciatissima Chiavazzese. Gialloblù in forma, così come gli ospiti, decisi a lottare per un piazzamento playoff che avrebbe quasi del miracoloso dopo un girone di andata deficitario. In settimana i biellesi hanno giocato (e perso) la finale regionale di Coppa Italia, questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per i lacuali. All’andata successo in trasferta dei ragazzi di Pissardo per 1-0.

Sfida delicata per l’Omegna, che ancora non è matematicamente salvo. Vero è che solo una combinazione di risultati molto sfavorevole obbligherebbe gli uomini di Fusè a disputare la post season, ma è bene mantenere alta la tensione in queste ultime gare. Al “Natal Palli” sfida d’altri tempi contro il glorioso Casale, i padroni di casa vogliono vincere per non perdere terreno nella griglia playoff. Grande Omegna all’andata, sonoro 4-0 inflitto ai nerostellati.

Le partite:

Juventus Domo - Briga; Feriolo - Chiavazzese; Arona - Baveno; Cameri - Dufour Varallo; Valduggia - Fulgor Ronco Valdengo; Valdilana Biogliese - Trino; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Momo; Casale - Omegna