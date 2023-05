Duecento migranti all'ex Colonia di Druogno? Giovanola: "Siamo molto preoccupati"

La Casa Vacanze all'ex Colonia di Druogno sarà trasformata in un hub per accogliere migranti? La notizia sta scuotendo l'intera valle, ma anche Domodossola. “Non abbiamo ufficialità sulla cosa, sappiamo che si stanno muovendo” racconta preoccupato Paolo Giovanola, presidente dell'Unione Montana Valle Vigezzo. Secondo il sindaco di Druogno si parla di 200 migranti che dovrebbero essere ospitati e accolti all'ex Colonia. “Siamo molto preoccupati, siamo una Valle turistica, questo vorrebbe dire distruggere tutto ciò che è stato costruito negli anni” sottolinea Giovanola. “La nostra non è discriminanza, come valle abbiamo già dato in termini di accoglienza – continua Giovanola -. A Craveggia con il Ciss abbiamo oltre 40 migranti e non ci sono mai stati problemi”.

Giovanola chiama a raccolta i colleghi di tutta l'Ossola: “Sarà un problema non solo per la Valle Vigezzo. Avranno a pochi metri la stazione della Vigezzina e certamente raggiungeranno Domodossola dove potrebbero creare problemi. Il ministro dell'Interno non può imporcelo”.

Il presidente dell'Unione punta poi il dito contro il presidente del Consorzio Canelli (il suo vice è proprio Marco Zanoletti ndr): "Il Consorzio che ha 180 Comuni soci, avrebbe dovuto indire un'assemblea pubblica e non fare le cose sotto traccia"