Il mondo del Soccorso Alpino piange la scomparsa di Maurizio Tori

E' mancato sabato mattina dopo una breve malattia Maurizio Tori, membro da anni del Soccorso Alpino Valdossola. Classe 1956, Tori era uno stimato termotecnico a Domodossola: "Per anni aveva lavorato in diversi importanti cantieri, in quelli delle filiali della Banca d'Intra e in altri cantieri pubblici del territorio" ricorda Matteo Gasparini, responsabile del Soccorso Alpino Valdossola, che ne ha dato notizia.

Maurizio Tori era volontario della stazione di Villadossola Antrona della Delegazione Valdossola. E' stato Tecnico di Elisoccorso dalla nascita del servizio in Piemonte e dal febbraio 2022 era stato nominato vice presidente regionale, al posto di Felice Darioli.