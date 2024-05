Gli Alpini di Caddo inaugurano la stagione delle feste campestri

È il Gruppo Alpini di Caddo ad inaugurare la stagione delle feste campestri in Ossola: venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno l'Oasi di Crevoladossola farà da cornice alla festa, organizzata con il patrocinio del Comune di Crevoladossola e la collaborazione dell’Asd Caddese e dell'Asd Caddo.

La formula è semplice quanto vincente: tanta buona cucina, con l'immancabile griglia, e momenti musicali.

Si parte il 31 maggio con l'apertura della cucina alle 18.00 e la serata danzante accompagnata da "I vicini di casa". Sabato 1° giugno apertura festa per cena e musica con "I cinque". Domenica 2 giugno apertura della festa già dalle 9.30 del mattino. Alle 10.00, in collaborazione con l'Asd Caddese, si correrà il primo circuito Oasi Corsa su strada, settore giovanile, valido come prova per il campionato provinciale Fidal. Alle 12.00 pranzo, servizio griglia e musica con il "Duo Arcobaleno" e alla serata si balla con la "Arcobaleno Band".