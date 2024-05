Torna la Domobianca Vertical Race al Lusentino

Sabato 25 maggio Domobianca sarà teatro di una delle competizioni di corsa in salita più avvincenti e impegnative del VCO. Uno sprint lungo tre chilometri e mezzo da vivere senza fiato per raggiungere il traguardo e, per i migliori, centrare il podio. La DOMOBIANCA VERTICAL RACE, che giunge nel 2024 alla sua quarta edizione è una Corsa in montagna "Only Up" con partenza dall’Alpe Lusentino e arrivo alla Croce del Moncucco – la montagna di Domodossola – a 1896 metri di altezza.

Tanti i campioni a livello internazionale già iscritti all'evento e moltissimi gli appassionati pronti a cimentarsi nella gara che prenderà il via alle ore 17.30 dall’Alpe Lusentino a 1080 mt.; dal piazzale del parcheggio di Domobianca365, si arriverà in cima al Moncucco, punto panoramico dove l’orizzonte spazia sulle montagne circostanti, le Alpi svizzere e giù fino alla pianura. Il percorso è lungo 3500 metri con un dislivello di 770 metri. Nel tratto iniziale si segue la pista da sci e poi ci si addentra nel bosco, sotto la seggiovia, fino all’Alpe Foppiano.

Da qui aumentano le pendenze per arrivare ad affrontare il famigerato “Muro Torcelli”, 150 metri quasi verticali con fondo a prato, la pista sciistica più famosa dell’Ossola. Si sale ancora lungo le piste fino al laghetto dell’Alpe Casalavera – punto di ristoro – e si prende la lunga cresta che porta al traguardo in vetta. Info ed iscrizioni sul sito https://domobiancaverticalrace.it/Le seggiovie saranno aperte al pubblico ad un costo agevolato per salire a fare il tifo lungo il percorso.

Al termine della gara premiazione e dalle 20.00, festa con musica e food al LuseBar.

I tempi da battere sono quelli di Roberto Delorenzi (28' 38") e Maude Mathys (32' 18"). La gara nasce nel 2021 da un’idea di Ivan Svilpo, esperto nell’organizzazione di corse in montagna, con l’intento di inserirsi nell’ampio programma di eventi di running e di contribuire a promuovere la vocazione estiva del comprensorio.