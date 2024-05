Il magico mondo di Harry Potter arriva al Castello di Vogogna

Sabato 1° giugno un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del magico mondo di Harry Potter, soprattutto per i più piccoli. Al Castello di Vogogna è infatti in programma una giornata dedicata a magia, pozioni, incantesimi e lezioni guidate dagli insegnanti della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

Dalle 10.00 alle 18.00 è infatti possibile visitare il castello e immergersi nell’atmosfera magica dell’evento “Harry Potter avvistato al Castello di Vogogna”, con tanti appuntamenti per i bambini. Questi ultimi, insieme ai genitori, saranno protagonisti di lezioni di incantesimi e pozioni e momenti di animazione e divertimento, della durata di 1 ora e 30 (alle 10.00, 11.30, 14.30 e 16.00). Immancabile, ovviamente, il Cappello Parlante, che assegna ad ogni maghetto la propria Casa.

La prenotazione è obbligatoria, scrivendo all’indirizzo castellodivogogna@gmail.com o tramite WhastApp al numero 3517578688. Il costo è di 12 euro per un partecipante, 32 euro per una famiglia di tre persone, 45 euro per quattro partecipanti e 55 euro per 5 partecipanti.