Domodossola come Montmartre con mostre "Plen Air" e dimostrazioni di tecniche artistiche

Il centro storico di Domodossola diventerà, sabato 25 maggio, una piccola Montmartre grazie alla mostra mercato "Plen Air" che sarà allestita nell'ambito dell'iniziativa Di-Se, il festival dell'illustrazione in programma fino al 27 maggio. Dalle 10.30 alle 18.00 tra piazza Chiossi, piazza Fontana e via Motta trenta artisti che hanno collaborato con il progetto Di-Se nei suoi primi tre anni, tornano in Ossola per presentare dal vivo i propri lavori.

Non solo una mostra statica delle opere ma un evento dimanico: corso di "Plen Air" infatti gli artisti realizzeranno per il pubblico sketch e dimostrazioni delle tecniche utilizzate. Tra gli espositori presenti vi saranno Cristina Amodei, Sara Bernardi, Lorenzo Duina, Andrea Legnaioli, Sofia Maltempi, Marco Goran Romano, Gabriele Pino, Rustlehare, Antonello Ruggieri, Federico Salis, Paola Tassetti, Elisa Vendramin, Ilaria Zanellato.

Alle 18.30 presso il Collegio Mellerio Rosmini, sempre sabato 25 maggio, si terrà la presentazione di The Milaneser Book, progetto diffuso che riunisce decine di artisti sotto un’unica visione: raccontare Milano attraverso le copertine di una rivista che non esiste. Il volume raccoglie illustrazioni dal 2020 al 2023 con contributi di Chiara Alessi, Gianni Biondillo, Giovanna Castiglioni, Luca Misculin e Davide Oldani.