Conto alla rovescia per il quinto concorso interbantistico di Bannio

Conto alla rovescia per la quinta edizione del Concorso Interbandistico di Bannio, in programma per sabato 25 e domenica 26 maggio.

Sono 11 le bande attese nel borgo anzaschino per l’atteso evento musicale: si tratta del Corpo musicale Appianese (Como), Corpo bandistico “Igino Robbiani” di Soresina (Cremona), Orchestra di fiati di Casalbuttano e Offanengo (Cremona), Corpo musicale “Giuseppe Verdi” Anzano del Parco (Como), Corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Sovico (Monza - Brianza), Associazione bandistica “SS Nazaro e Celso” di Verano Brianza (Monza - Brianza), Musica di Oira Corpo musicale di Crevoladossola, Corpo filarmonico “Gaetano Donizetti” Aps Corbetta (Milano), Societa filarmonica “Giuseppe Verdi” Caprie Aps (Torino), Associazione filarmonica di Moncalieri (Torino) e il Corpo musicale Santa Cecilia di Meda (Monza - Brianza).

La manifestazione è organizzata dal Premiato Corpo Musicale di Bannio, con la collaborazione del comune di Bannio Anzino e il patrocinio di Anbima Vco e Anbima Piemonte.