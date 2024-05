Al Croppo si è festeggiata Santa Rita

Nonostante la pioggia al Croppo la tradizione della benedizione delle rose in occasione della festa di Santa Rita resta viva. Tanti fedeli, con un mazzetto di rose in mano, hanno partecipato alla messa alla cappella della Madonna degli scalpellini al Croppo di Trontano. Un gruppo di fedeli, guidato dal parroco don Paolo Cavagna, è giunto in pellegrinaggio a piedi da Beura. Dopo la celebrazione della Messa c'è stata la benedizione delle rose, la recita della preghiera di Santa Rita e la benedizione dei fedeli con la reliquia e . A causa della pioggia non si è svolta la processione, ma è stato recitato il rosario con le fiaccole accese davanti alla cappella adorna di rose.

Al termine il parroco ha ringraziato Laura Audo e gli abitanti del Croppo per la cura con quale hanno preparato la cappella e l’area adiacente in occasione della celebrazione. La cappella del Croppo situata sulla strada per la cava contiene un dipinto della Madonna di Einsiedeln e un bassorilievo in pietra con l’immagine della Madonna sopra l’altare. Mentre all’esterno a lato c’è una statua di Santa Rita su una mensola di sasso .