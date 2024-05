Saggio degli allievi della Filarmonica di Villadossola

E' il momento tanto atteso, quello che corona un anno di studio, impegno e dedizione, in cui orgogliosamente mostrare a parenti, amici e appassionati il frutto del proprio lavoro. Venerdì 31 maggio gli allievi della Filarmonica di Villadossola si esibiranno nel tradizionale saggio finale.

L'appuntamento è per le ore 20.45 nel piazzale della scuola in via Don Minzoni e, solo in caso di cattivo tempo, all'interno dell'ex cinema. La Filarmonica di Villadossola ha una storia più che centenaria e con la propria scuola offre l'opportunità a bambini e ragazzi, ma non solo, di imparare a suonare uno strumento grazie alla proposta di corsi davvero variegata: da strumentali a vocali, sino alla musica digitale e il jazz.