Arte nel centro storico, buona riuscita dell'evento organizzato nell'ambito del festival Di-Se FOTO

Una giornata per fortuna graziata dal meteo ha reso la mostra mercato "Plen air", organizzata nel centro storico di Domodossola, una bella esperienza sia per gli oltre trenta artisti che hanno esposto le proprie opere, che per il pubblico. L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito del festival dell'illustrazione Di-Se: in programma fino al 27 maggio.

Dalle 10.30 alle 18.00 tra piazza Chiossi, piazza Fontana e via Motta trenta artisti che hanno collaborato con il progetto Di-Se nei suoi primi tre anni, sono tornati in Ossola per presentare dal vivo i propri lavori. Gli artisti hanno poi realizzato per il pubblico sketch e dimostrazioni delle tecniche utilizzate. Tra gli espositori presenti Cristina Amodei, Sara Bernardi, Lorenzo Duina, Andrea Legnaioli, Sofia Maltempi, Marco Goran Romano, Gabriele Pino, Rustlehare, Antonello Ruggieri, Federico Salis, Paola Tassetti, Elisa Vendramin, Ilaria Zanellato.

"La riuscita dell'evento, graziato anche da una giornata quasi sempre senza pioggia, credo sia testimoniata dal numero di persone che chiedeva se sarebbe stato ripetuto e quando" - commenta Paolo Lampugnani, presidente dell'associazione Musei Ossola e organizzatore del festival - "ottima la risposta del pubblico sia alla mattina più internazionale che nel tardo pomeriggio più locale. Soddisfatti anche gli artisti che si sono detti disponibili a ritornare. Buona anche la partecipazione al talk di presentazione del Milaneser nonostante la contemporaneità di altro evento artistico, cosa che purtroppo non si riesce ad evitare pur a seguito di vari tentativi in tal senso. Un ringraziamento anche alla Pro Loco di Domodossola che ha collaborato con noi e contribuito alla buona riuscita dell'evento" .