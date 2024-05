Anche il Kiwanis Club di Domodossola a Bologna per le celebrazioni in onore di Augusto Righi

Prosegue l’impegno del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" dell'Università di Bologna per onorare la memoria del grande fisico, scomparso nel 1920. Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia per le celebrazioni del centenario della morte, il Club Kiwanis Italia San Marino ha sostenuto la pubblicazione di un libro intitolato "Catturare l'invisibile, anticipare il futuro" edito Morellini, curato dalla professoressa Laura Fabbri e scritto da Federico Spinozzi e Liana Righi con la collaborazione del professor Giorgio Dragoni, i cui proventi dei diritti d'autore erano stati devoluti al Club Kiwanis Italia San Marino per finanziare una borsa di studio in memoria dello scienziato.

Anche Domodossola ha preso parte alle numerose iniziative per celebrare l’importante anniversario, con una conferenza dedicata agli studenti delle scuole intitolata “Conoscere la fisica per i ragazzi di oggi che saranno gli innovatori di domani”. L’incontro era stato organizzato dal presidente del Club di Domodossola Angela Auciello, con il sostegno del gruppo Tosco Marmi, con la collaborazione del professor Gaudenzio d’Andrea, dirigente dell’IIs Marconi Galletti Einaudi, e del compianto professor Pierantonio Ragozza, allora preside del liceo Spezia. L’evento ha visto gli studenti ossolani incontrare figure di spicco come Andrea Cimatti e il dottor Eugenio Scapparone, rispettivamente direttori del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" e della Sezione di Bologna dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), insieme alla professoressa Laura Fabbri e in diretta video al professor Giorgio Dragoni, profondo conoscitore degli studi di Augusto Righi.

Il 27 maggio alle ore 16.30 nella prestigiosa aula A, in via Irnerio 46 presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" a Bologna, fatto costruire e inaugurato nel 1907 dallo stesso Augusto Righi, allora direttore dell’Istituto, e a lui dedicato nel 2020 in occasione del centenario della morte, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori: uno studente e una studentessa iscritti al primo anno dei corsi di laurea del dipartimento. I vincitori sono stati scelti tra quanti hanno partecipato al concorso con un racconto, un video o una registrazione audio che spiegasse le ragioni della loro scelta di studio. Service del distretto Kiwanis Italia San Marino sostenuto dai governatori pro tempore Maura Magni, Salvatore Chianello e l'attuale Francesco Garaffa e grazie l’attività svolta dal Luogotenente Divisione 17 Piemonte Domenico Rossi con i presidenti e soci dei Clubs di Arona, Borgomanero, Busto Arsizio, Domodossola, Ghemme e Bassa Valsesia, Gallarate, Novara Monterosa, Verbania.

L'obiettivo è di celebrare Augusto Righi e portarne avanti l'eredità scientifica, ricordando che la fama del grande fisico non si interrompe, ma anzi si alimenta e si consolida nel tempo grazie alle menti che contribuiscono allo studio e all’insegnamento della fisica moderna e, come ha sottolineato il professor Dragoni nella sua ultima fatica - il volume "Augusto Righi (1850-1920) Un Fisico nel mondo della Ricerca" edito da Esculapio - che verrà presentato il 3 giugno prossimo alle 16.30 in via Zamboni 31 presso l’Accademia delle Scienze dai relatori i professori Walter Tega e Antonio Zoccoli - Righi ha dedicato la sua vita alla fisica e alla matematica, contribuendo con teorie, scoperte scientifiche, innovazioni tecnologiche, nuovi strumenti scientifici, modelli didattici e volumi di divulgazione scientifica. È stato definito da Orso Mario Corbino come "Il fisico più eminente che abbia avuto l'Italia dall'epoca di Alessandro Volta". Tra i suoi studi più importanti si possono citare la conferma dell'esistenza delle onde elettromagnetiche, l’ideazione di un modello atomico nucleare, la previsione dell'esistenza del positrone (antiparticella dell’elettrone), la realizzazione dei primi microfoni, altoparlanti e della stereofonia, di un prototipo della fotocopia, dei primi esperimenti di telegrafia senza fili e delle prime radiografie a raggi X dopo quelle di Roentgen.