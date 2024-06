L'ossolana Cristina Piolini ricevuta da Giorgia Meloni prima della scalata al K2

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi Anna Torretta, Silvia Loreggian e l’ossolana Cristina Piolini, componenti della spedizione alpinistica femminile “K2-70”, che quest'estate tenterà di raggiungere la vetta del K2 per il 70° anniversario della prima salita da parte della missione italiana nel 1954. Il presidente Meloni ha ricevuto inoltre: Antonio Montani, presidente generale del Cai; Massimiliano Ossini, che realizzerà un documentario sulla spedizione per la Rai; Agostino Da Polenza, capo spedizione e presidente di EvK2-Cnr.

“Siamo onorati che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia ricevuto, insieme a noi, alcune tra le componenti della spedizione alpinistica femminile, organizzata e sostenuta dal Club alpino italiano”, ha dichiarato Antonio Montani. “Al presidente Meloni abbiamo illustrato non solo il valore celebrativo, in occasione del settantesimo della prima salita al K2, e quello alpinistico della spedizione femminile, ma anche quello scientifico e sociale con i progetti di cooperazione in Pakistan”.