Camminare insieme per sostenere la Lilt

E' una camminata tutti insieme, per muoversi e sostenere i progetti di assistenza e prevenzione del Verbano Cusio Ossola, promossa dalla Lilt, la Lega Italiana Lotta ai Tumori. L'appuntamento è per domenica 8 giugno alle ore 17: tra Roledo e Oira, nel comune di Montecrestese, si svolgerà infatti "Muoversi insieme", la seconda edizione della Camminata per la Prevenzione.

Le iscrizioni si ricevono presso il salone Angel Hair a Montecrestese e presso la sede della Lilt a Gravellona Toce. Il costo è di 15 euro con maglietta, acqua e biscotti in omaggio. Il percorso si snoderà tra Roledo (partenza presso la casetta di legno) verso Canova, camminando lungo la salita fino alla Chiesa di Oira e arrivo al Circolo Ricreativo OIRA APS dove sarà offerto ai partecipanti un aperitivo. Da lì poi si farà ritorno a Roledo dove sarà possibile cenare alla Festa S. Antonio di Roledo.