Un'estate ricca di appuntamenti a Malesco

La Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco, l'Ecomuseo regionale “Ed Leuzerie e di Scherpelit” hanno presentato il calendario ufficiale della stagione degli eventi estivi per il 2024, sempre più ricco di iniziative. Sono in programma, infatti, oltre un centinaio di appuntamenti che riguardano ambiti diversi, tra cui escursioni, visite guidate a tema, laboratori, tombole, presentazione di libri, letture, degustazioni, concerti, festival, proiezioni, incontri, mercatini vintage, karaoke, attività per famiglie da svolgere in autonomia, feste campestri e molto altro.

La grande novità di quest'anno sarà la prima edizione di “MalesComics”, iniziativa realizzata dalla Pro Loco con il supporto dell'associazione culturale Creativecomics, in programma l’11 agosto. L'evento si terrà nel centro storico di Malesco, trasformando il paese in una capitale del fumetto per un giorno. Saranno presenti autori, disegnatori famosi e indipendenti, a titolo d’esempio coloro che collaborano alla realizzazione di Topolino, Tex e Diabolik. Il festival includerà, inoltre, incontri, esposizioni, aree giochi e un cosplay contest.

Per gli amanti delle attività outdoor, il calendario offre numerose opportunità: escursioni per famiglie e appuntamenti legati al 50° anniversario del Cai Vigezzo, attività di meditazione e forest bathing nelle aree naturalistiche del paese, balli di gruppo e lezioni di orienteering, rivolte a ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Da ricordare che gli appuntamenti quotidiani nell’ambito di “Malescolistica” (camminata metabolica, pilates, ect.), che durante tutto il periodo estivo si svolgeranno presso la località Pineta Loana. Grande attenzione sarà dedicata ai più piccoli con una serie di laboratori organizzati dalla Pro Loco e dall’Ecomuseo. Tra questi, giochi in inglese, l’appuntamento settimanale della Baby Dance, tre grandi cacce al tesoro (una per paese), laboratori di manipolazione dell'argilla e naturalistiche, letture per bambini presso il cortile dell'ex Ospedale Trabucchi e due passeggiate narrative nelle frazioni. Sarà attivo, nei mesi di luglio e agosto, il centro estivo, per bambini dai 3 anni alla prima media, a cura dell'Asilo Trabucchi di Malesco. Sono previste numerose attività tra cui fattoria didattica, uscite, giochi d’acqua e molto altro. Saranno riconfermati i kit e le attività per famiglie da svolgere in autonomia. Novità di quest’anno il gioco “A… Come Accademia”, proposto dall’Accademia dei runditt e dall’Ecomuseo, alla scoperta delle tradizioni e dei progetti in corso, tra cui il campo dimostrativo inaugurato lo scorso autunno.

Gli eventi culturali e musicali mantengono il loro consueto alto livello, con la 24ª edizione del Festival Internazionale di Cortometraggi Malescorto e il festival musicale Pirates of Rock. Presso la Sala Trabucchi sarà allestita una mostra pittorica di Francesca Lucchini, mentre in Piazza Pasquaro, nel centro storico, sono previsti diversi appuntamenti estivi con musica dal vivo, incluso il concerto della Banda Alpina di Malesco. Non mancherà il tradizionale concerto del Coro Edelweiss presso il giardino dell’Ex Ospedale Trabucchi.

Malesco ospiterà, inoltre, a fine agosto un campus musicale-artistico aperto a tutti, i cui corsi saranno tenuti anche da insegnanti dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano.

Presso il Mulino di Zornasco, confermate le prove pratiche all'antico telaio in legno e il bookcrossing per adulti. Quest'anno, tra le novità rivolte alle famiglie, vi sarà l’attività da svolgere in autonomia "Gioco in scatola - Scatola in gioco", le visite guidate a tema e in collaborazione con il Mulino di Sasseglio, l’iniziativa “Un Sacco di libri”.

Tra gli eventi principali, non mancheranno le tradizionali sagre e feste campestri, come la Patronale di San Pietro e Paolo, la festa all’Alpe Cortino, quella dei “Gamelui”, in ricordo di tutti i volontari, la “Festa della birra” a Zornasco e i consueti appuntamenti estivi organizzati a Finero.

A fine agosto, nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile, l’Ecomuseo con l’azione “Dal sapore locale…esperienza a km0”, propone una visita guidata all'azienda "Acqua Vigezzo". La stagione si concluderà, come ogni anno, con le tradizionali celebrazioni legate alla Madonna Nera a Finero e quelle della Madonna delle Grazie, presso la Chiesa del Gabbio.