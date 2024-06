Voto, nel Vco l'affluenza più bassa di tutto il Piemonte

Il Verbano Cusio Ossola ha fatto registrare un’affluenza al voto più alta della media italiana.

Il dato, relativo alle 23 di ieri sera – primo giorno di voto per amministrative, regionali ed europee – ha visto un’affluenza del 15,63 per cento nel Verbano Cusio Ossola, contro una media del 14,64 per cento in tutta Italia.

Ma la nostra provincia è stata quella col dato più basso in Piemonte poiché l’affluenza è stata maggiore in tutte le altre province, toccando il ‘tetto’ a Biella col 19,65 per cento. Poi Cuneo (18,56), Novara (17,9), Vercelli (17,63), Torino (17,34), Alessandria (17,24), Asti (16,43).