Feste Patronali di S. Antonio di Padova ad Anzino

Il borgo di Anzino, noto per il suo storico santuario dedicato a S. Antonio di Padova, si prepara a festeggiare le annuali feste patronali.

Il santuario di Anzino è il principale centro di devozione a S. Antonio di Padova nella diocesi di Novara sin dal 1669, anno in cui arrivò la pala d'altare raffigurante i miracoli del santo con al centro la visione del Gesù Bambino.

Le feste patronali di Anzino sono un'occasione di grande partecipazione e fervore religioso. I momenti più significativi delle celebrazioni includono le sante messe del 13 giugno, che iniziano alle 6:00 del mattino e proseguono per tutta la giornata. La messa solenne del mattino è seguita da una processione lungo la via crucis di Anzino, durante la quale molti fedeli, giunti a piedi, riprendono poi la via dei monti per tornare a casa. Un momento particolare è rappresentato dalla processione dei tredici giri attorno al santuario, un rito unico celebrato solo ad Anzino. Questo rituale, in passato una forma di devozione spontanea, è diventato un momento istituzionale della festa e continua a essere molto partecipato. Le celebrazioni proseguono il 16 giugno con una processione lungo la via crucis durante il vespro del pomeriggio, un altro momento di intensa partecipazione dei fedeli. (Foto di Susy Mezzanotte).