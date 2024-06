In Val Vigezzo una nuova Casa Funeraria

L'impresa funebre Mandrini, da 60 anni operativa a Domodossola, ha recentemente aperto a Craveggia, il località Siberia sul rettilineo verso Malesco, una nuova Casa Funeraria. Si tratta di una struttura realizzata in un ambiente elegante e confortevole dove familiari e amici possono, in tutta riservatezza, salutare il proprio caro.



Un servizio gratuito che l'impresa Mandrini offre ai propri clienti: "Abbiamo deciso di aprire la nostra nuova sede a Craveggia per offrire con comodità i nostri servizi anche ai cittadini della Valle Vigezzo - spiega Barbara Mandrini, titolare assieme al compagno Vincenzo Jacopino dell'impresa - Oltre al disbrigo di tutte le pratiche funerarie, possiamo garantire ai nostri clienti la possibilità di far sostare il proprio caro nella nostra Casa Funeraria. Si tratta di un ambiente sereno, arredato quasi fosse un salotto di casa, per permettere di vivere questo momento, purtroppo un passaggio obbligato per tutti, nella massima comodità, serenità e riservatezza. La Casa Funeraria offre anche una piccola area ristoro e un terrazzino privato".



"Ho deciso di aprire questa nuova sede in Vigezzo perché amo molto questa valle che frequento spesso anche nella mia vita privata - prosegue Barbara Mandrini - sono una giovane imprenditrice e credo che il momento triste della dipartita di un proprio caro possa esser vissuto in maniera delicata e confortevole".



Oltre al servizio di Casa Funeraria, che viene dunque offerto gratuitamente, l'Impresa Mandrini si occupa dell'organizzazione del funerale classico, quindi con la sosta del proprio caro nell'abitazione, a 360°.



"Credo che la delicatezza, l'empatia, la serenità siano fondamentali per poter alleggerire, almeno in parte, il dolore per la dipartita di un proprio caro" conclude Barbara.



L'impresa Mandrini si trova a Craveggia in località Siberia, in una sede posizionata in una zona facile da raggiungere, con parcheggio riservato e accanto numerosi servizi. E' raggiungibile telefonicamente al numero 0324/242549.