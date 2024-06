Si tiene in Slovenia l'edizione 2024 di ForumAlpinum

Dal 12 al 14 giugno si svolge a Kranjska Gora, in Slovenia, il ForumAlpinum. Si tratta di un convegno scientifico che mira a promuovere la cooperazione internazionale su temi di rilevanza per l’intero arco alpino. ForumAlpinum è stato progettato anche come interfaccia tra la comunità scientifica e la politica, fornendo opportunità di dialogo tra scienza e politica.

Il ForumAlpinum 2024, dal titolo "Le Alpi – un rifugio di biodiversità e geodiversità!?", si svolgerà concentrandosi sulla biodiversità e sulla geodiversità che sono gravemente minacciate in tutto il mondo e soprattutto in ecosistemi sensibili come le Alpi. Questo ForumAlpinum identificherà i punti di biodiversità e geodiversità, il loro monitoraggio e la loro gestione nelle Alpi. Valuterà la rilevanza relativa alla protezione della biodiversità e della geodiversità nel contesto regionale, nazionale o internazionale per discutere le possibili soluzioni.