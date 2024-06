A Tones Teatro Natura arriva "Fred!"

Prosegue venerdì 14 giugno la stagione 2024 di Tones Teatro Natura, che per il mese di giugno può contare su una lunga serie di importanti appuntamenti in scena nella suggestiva ex cava di Oira. Il prossimo in programma è “Fred!”, uno spettacolo diretto dal famoso trasformista Arturo Brachetti e scritto e interpretato da Matthias Martelli.

Lo spettacolo unisce parole, musica e immagini per raccontare un artista eccezionale che ha segnato la storia della musica italiana, Fred Buscaglione. Il teatro di Martelli, che fonde gestualità, mimica e parole, incontra la rivoluzionaria musica di Buscaglione per accompagnare gli spettatori attraverso la vita e le canzoni dell’artista.

Insieme a Martelli in scena i musicisti Fabrizio Bosso (tromba), Alessandro Gwis (pianoforte), Mattia Basilico (sassofono), Matteo Rossi (Contrabbasso), Luca Guarino (batteria).