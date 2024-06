Cirio confermato in Regione, Cisl: "Continuiamo il confronto su lavoro e sanità"

“Facciamo le nostre congratulazioni al presidente Alberto Cirio, rieletto con un largo consenso alla guida della regione. I piemontesi si sono espressi in modo inequivocabile per una continuità di governo”. Così Luca Caretti, segretario generale di Cisl Piemonte, commenta la vittoria di Cirio alle elezioni regionali. “Chiediamo al governatore, una volta completata la composizione della nuova giunta, di continuare il confronto con la Cisl e le altre organizzazioni sindacali sui temi del lavoro, della sicurezza, della sanità, delle infrastrutture e dello sviluppo per fornire le giuste risposte ai lavoratori, ai pensionati e ai cittadini piemontesi. Rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al presidente Cirio e ringraziamo gli altri candidati alla presidenza della regione per il loro impegno di queste lunghe settimane di campagna elettorale e per la disponibilità al dialogo e al confronto con la nostra organizzazione sindacale”.