Un fine settimana ricco di appuntamenti in Valle Anzasca

Sono numerosi gli appuntamenti in programma in Valle Anzasca nel prossimo fine settimana. Si parte venerdì 14 giugno, fino a domenica 16, con la Sagra di Colombetti, nell’omonima frazione di Calasca Castiglione, con degustazioni di prodotti tipici e alla griglia e la gara di campionato provinciale di corsa in montagna, promossa da Asd Castiglione d’Ossola.

Sabato 15 giugno la Pro Loco di Macugnaga organizza “Camminar mangiando”, un percorso di gusto tra i forni della tradizionale panificazione comunitaria walser. Si parte con la colazione al forno di Fornarelli; a seguire un aperitivo a forno di Isella, il primo piatto a Opaco, il pane nero a Pecetto, il secondo piatto a Dorf e, infine, un dolce a sorpresa. Per informazioni contattare segreteria@prolocomacugnaga.com.

Domenica 16 giugno ad Anzino la festa dei santi Antonio e Bernardo: alle 11.00 la messa, a seguire la processione per le vie del paese e, alle 15.30, i vespri e la processione.

Lunedì 17 agosto prende invece il via, fino al 30 agosto, il centro estivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni, organizzato dalla Scuola Sci Macugnaga. Sono aperte anche le iscrizioni per il grest dell’oratorio di Vanzone, in programma dal 1° al 12 luglio; per informazioni contattare la parrocchia.