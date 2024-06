Franco Uzzeni non sarà al Valli Ossolane per un incidente durante i test VIDEO

C'era tanta attesa per rivedere Franco Uzzeni sulle nostre strade, e quale occasione migliore poteva essere se non la 60esima edizione del Valli Ossolane. Competizione che Uzzeni ha vinto per ben otto volte.

Il pilota 74enne non sarà al via del Rally Valle Ossolane in programma questo weekend. Sarebbe dovuto partire con il numero 3 con la sua Skoda Fabia ma durante un test nel cortile del suo stabilimento, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro degli alberi.

La vettura ha subito un urto frontale, ma per fortuna il pilota non ha riportato danni fisici; tuttavia, dovrà indossare un collarino per alcune settimane a causa del contraccolpo dell'incidente. Il pilota spera di avere il via libera dai medici per participare.