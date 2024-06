Un nuovo fondo di Pediacoop in Fondazione Comunitaria del Vco

Pediacoop Società Cooperativa, presieduta dal dottor Fabrizio Comaita, ha costituito un fondo presso la Fondazione Comunitaria del Vco. Si tratta di un fondo finalizzato al sostegno di iniziative per il miglioramento della qualità della vita e allo sviluppo culturale, sociale e ambientale nella provincia del Vco.

Si tratta del 69esimo fondo attivato nell’ambito della Fondazione. Questi rappresentano un importante investimento sociale che accoglie i desideri filantropici dei donatori e trasformandoli in azioni concrete a sostegno di enti non profit per la realizzazione di progetti a beneficio del territorio e del benessere della comunità locale.