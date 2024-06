Oggi, 21 giugno, primo giorno d'estate caratterizzato da una nuvolosità diffusa, seguita nel pomeriggio da locali schiarite provenienti da ovest, tuttavia, le Alpi nordoccidentali manterranno addensamenti nuvolosi persistenti.

Nel pomeriggio, ci sarà una generale attenuazione delle precipitazioni, ma non si escludono temporali isolati, di intensità debole o moderata in tutta la provincia.

In serata sono previste piogge intorno le ore 19.00.