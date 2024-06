A Tones Teatro Natura tante attività per conoscere i segreti dell'enogastronomia

Terza e ultima giornata per “Sphera”, il nuovo format che da quest’anno entra a far parte del ricco programma di Tones Teatro Natura. Tre giorni di incontri tra spettacoli, conferenze e molto altro, per dare vita ad un acceleratore interdisciplinare che valorizzi le pratiche più visionarie contemporanee, progettando futuri modi di vivere, al crocevia tra arte, cultura, scienza e natura.

Domenica 23 giugno tanti nuovi appuntamenti a partire dalla mattina. Questo il programma completo:

Dalle 9.30 alle 10.30 “Caseificazione in fattoria”, un’attività organizzata all’agriturismo A.Z. di Montecrestese.

Alle 11.00 l’incontro con Annalisa Chessa, food blogger nota sul web con il nome di Little Vegan Witch. Un viaggio alla scoperta della cucina vegana, con la presentazione del suo nuovo libro “Cucina vegetale che spacca” e uno show cooking con prodotti stagionali.

Alle 11.30 “Porthos presenta: viticultura eroica e nuove latitudini del vino” con Sandro Sangiorgi, una conferenza con degustazione di vini a cura di Ais Piemonte delegazione Verbania.

Sempre alle 11.00 l’attività “L’arte dello gnocco con la Sagra della Patata”, alla scoperta dei segreti per i perfetti gnocchi di patate con le “sciure” di Montecrestese.