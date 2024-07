Fundraising Day: una giornata formativa sul mondo delle raccolte fondi

Il 2 luglio, a partire dalle 9.00, torna il Fundraising Day, la più grande giornata formativa, online e gratuita, per far conoscere a tutti i partecipanti alcune tra le migliori tecniche di raccolta fondi, con casi pratici e replicabili nella propria organizzazione.

Si parlerà di tecnologia, finanza innovativa, metodologie, intelligenza artificiale, trend di fundraising e tanto altro. Nel lavoro del fundraiser è fondamentale la formazione continua, e in questo giorno veri professionisti del settore si metteranno a disposizione portando la propria testimonianza per offrire una formazione esclusiva, e la propria esperienza, su tecniche che hanno avuto successo.

I partecipanti impareranno tecniche di fundraising da mettere in pratica subito, attraverso cinque casi di studio pratici, replicabili e quattro interviste d’eccezione, in cui si parlerà di metodi innovativi da integrare nel proprio lavoro quotidiano. Il format è pensato per lasciare lo spazio necessario a tutti di fare domande e trovare risposte. Ci saranno 30 minuti di caso studio più 30 minuti di domande, con l’interazione continua anche della chat. Sarà possibile scambiarsi feedback con colleghi e speaker per ottenere risposte immediate, per chiarire ogni dubbio e sfruttare al massimo il tempo a disposizione.

Questi gli speaker confermati: Phil Allen (UWC Adriatic), Alice Russel (Lega del Filo d’Oro), Elena Sacco (Rotolito), Alberto Almagioni (Dynamo Camp), Mario Flauret (Lega del Filo d’Oro), Linda Romani (Get Response), Claudio Riccio (Ied), Emanuela Greco (UWC Adriatic), Stefania Sessi (Credit Agricole), Barbara Belisari (Save the Children).

L’incontro è gratuito, per mettere in circolo idee e innovare, tutti insieme. Un’opportunità unica per crescere professionalmente e connettersi con colleghi e colleghe che già stanno provando a cambiare il mondo. È necessaria l’iscrizione tramite l’apposito link.