Da Stresa ad Arona l’edizione 2024 di 'Ruote nella Storia'

Ogni anno un itinerario nuovo, ma protagonista è sempre il territorio, la diversità dei panorami, il paesaggio unico che dalle montagne giunge al lago. Torna a luglio “Ruote nella storia”, 6° tour storico-motoristico del Verbano Cusio Ossola organizzato dall’Automobile club del VCO con il patrocinio dei Comuni di Baveno e Stresa.

Si parte dall’imbarcadero di Stresa, si raggiunge il Colosso di San Carlo Borromeo ad Arona e si torna alla volta di Baveno, da dove ci si imbarca per raggiungere le Isole. Un’immersione nella bellezza, nella solarità di paesaggi palsmati dalla natura e dall’uomo seguendo le sole leggi dell’armonia. È questo, in sintesi estrema, il percorso che compirà l’edizione 2024 della manifestazione.

IL PROGRAMMA

La manifestazione riservata alle auto d’epoca prenderà il via domenica 7 luglio (ore 9-9:45). Qui, dopo la registrazione di rito ed un’esposizione al pubblico, le “vecchie signore” partiranno in sfilata alla volta di Arona, direzione “San Carlone”, il colosso seicentesco disegnato da Giovan Battista Crespi, che ispirò la Statua della Libertà. Ad Arona (ore 10:45) gli equipaggi potranno sostare per le fotogrfie d’obbligo, prima di rimettersi in auto e dirigersi a Baveno. Da qui (ore 11:45) si raggiungerà l’Isola dei Pescatori per un aperitivo (ore 12:00) ed il pranzo (ore 13:30) al Ristorante Italia. La manifestazione si concluderà la le premiazioni ai partecipanti (ore 15:30)

“Ruote nella Storia è una manifestazione che ci fa contenti. Evoca ricordi importanti ed avendo la posssibilità di vivere in un territorio dalla bellezza unica, la possibilità di farlo conoscere ci inorgoglisce - commenta il presidente di Automobil Club VCO, Beppe Zagami -. Noi di ACI siamo sinceramente fieri di poter portare all’interesse dei nostri soci, la storia dei luoghi e la loro bellezza”.

Dall’Ossola al Lago “Ruote nella storia”, in questi anni ha richimato centinaia di equipaggi in arrivo da diverse regioni italiane ed anche dall’estero. Sono stati percorsi centinaia di chilometri su strade e luoghi che hanno sempre trovato l’apprezzamento dei partecipanti e, spesso, la promessa di ritornare. La giornata si avvale della collaborazione dell’associazione “Corriamo per un sorriso”.