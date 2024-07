Ha preso il via la nuova gestione del parchetto di Villadossola, che propone numerose iniziative per riportare in vita non solo il parco giochi ma anche i campi sportivi (tra cui un nuovo campo di padel) e il bar. Tra i prossimi appuntamenti, è in programma per domenica 14 luglio un concerto dei Malati Vascolari, cover band di Vasco Rossi.