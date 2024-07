“Intreccincantiere”: premiati i vincitori del concorso ideato dalla Manifattura di Domodossola

Si è conclusa la decima edizione di “Intreccincantiere”, il concorso per giovani designer ideato da Manifattura di Domodossola e realizzato in collaborazione con Lineapelle e il Gruppo Banco Bpm. Ogni anno studenti under 30 provenienti da tutto il mondo si sfidano a colpi di intrecciati: l’obiettivo è realizzare un prodotto accattivante e innovativo con i prodotti dell’azienda della famiglia Polli.

Per rendere ancora più saldo il legame con le scuole e gratificare l’impegno nel sostenere i propri studenti, per l’edizione di quest’anno è stato aggiunto un nuovo premio in denaro che andrà alla scuola che meglio si è contraddistinta in termini di partecipazione e qualità dei prototipi proposti.

La giura quest’anno era composta da: Daniele Amato (bag designer), Maura Basili (presidente Camera Buyer Italia), Giovanna Ceolini (presidente di Assocalzaturifici), Marcello Foa (giornalista e docente universitario), Federico Galli (brand ambassador e storyteller), Umberta Gnutti Beretta (co-fondatrice Camera Moda Fashion Trust), Masamichi Kamei (fondatore e presidente di Land Business Co.), Maurizio Molini (architetto e direttore creativo), Daniela Palazzi (pr, organizzatrice eventi e stilista), Cristina Parodi (giornalista e conduttrice televisiva) e Andrea Renieri (Ferragamo Head Designer leather goods uomo e donna).

I giurati hanno avuto modo di visionare tutti gli elaborati esposti presso Spazio Lineapelle il 21, 22 e 23 maggio e hanno decretato un vincitore per le tre categorie in gara. Il premio Calzatura è andato a Idrisse Jabri (Ies Sixto Marco, Alicante); il premio Abbigliamento a Tsunekawa Ryota (Tokyo Mode Gakuen, Tokyo); il premio Pelletteria ad Alice Boscolo (Accademia Costume e Moda, Roma). Il premio Miglio Scuola è stato attribuito a Poliarte Politecnico delle Arti SRL di Ancona e Ecole de Couture du Valais di Sierre. La premiazione avverrà il 16 ottobre al Museo Bagatti Valsecchi a Milano.Asse