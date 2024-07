Un sogno diventato realà il libro di Cristina Scocchia

Cristina Scocchia, oggi a.d. di IllyCaffé e nel Cda di Essilor òLuxottica e Fincantieri, come dire una delle donne leader più influenti, scrive che ha realizzato il suo sogno di diventare amministratore delegato, di aver centrato l’obiettivo che si era prefissata sin da adolescente, di come ha combattuto per riuscirci. Lo mette nero su bianco in un libro, edito da Sperling & Kupfer (240 pagine, 19,90 euro) che in queste settimane sta ottenendo un successo incredibile e che vuole essere un messaggio ai più giovani perché non abbandonino mai i loro sogni giovanili. Laurea in Economia Aziendale alla Bocconi e un dottorato in Business Administration all’Università di Torino, Cristina Scocchia è oggi, stando a Forbes e Fortune, una delle donne leader più influenti del pianeta.